Posillipo, ladri d'auto speronano volante della polizia: arrestati

Hanno provato a bloccare la volante della polizia speronandola sperando così di riuscire a scappare ma non ce l'hanno fatto. In manette due ladri d'auto a Napoli accusati di tentato furto aggravato e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale hanno stretto le manette ai polsi ad un 40enne ed un 30enne dopo che avevano provato a rubare un auto a via Stazio. Gli agenti erano stati avvertiti da una chiamata al 113 e si sono recati a Posillipo.

Arrivati a via Orazio, una Fiat Multipla con a bordo tre uomini, ha speronato la volante nel tentativo di scappare a piedi. Dei tre, due sono stati arrestati dagli agenti dopo un inseguimento a piedi. L'ultimo complice è invece attualmente ricercato. Nell'auto dei due arrestati sono stati ritrovati utensili e grimaldelli utili a forzare le portiere di auto. Insieme alle chiavi alterate nell'auto sono state trovate delle centraline e un nottolino rubati. I due arrestati compariranno in queste ore dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Napoli per il processo con rito direttissimo.