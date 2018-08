Ruba una borsa da un'auto, i Falchi inseguono e arrestano il ladro

Nel pomeriggio di venerdì gli agenti della Polizia di Stato - sezione Falchi - hanno arrestato un 52enne napoletano per il reato di rapina. L'uomo era stato notato mentre apriva una vettura in piazza San Francesco di Paolo (nei pressi di via Cesare Rosaroll) e prelevava dall'abitacolo una borsa di pelle. I Falchi hanno immediatamente bloccato l'uomo e restituito la borsa ai proprietari.

Il 52enne sarà giudicato per direttissima.