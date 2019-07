Ladri d'appartamento scoperti mentre scappavano con il bottino

Gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno arrestato, per furto in appartamento in concorso tra loro, un 40enne e un 27enne, entrambi georgiani, e un 43enne ucraino, tutti irregolari sul territorio nazionale. Gli agenti, poco dopo le quattro di ieri mattina, sono intervenuti in via del Parco Margherita dove hanno notato una Fiat Panda con il motore acceso, parcheggiata a margine della carreggiata, con un uomo al volante. In quel frangente altre due persone sono uscite frettolosamente da uno stabile portando quattro grossi borsoni.

I poliziotti hanno bloccato i due uomini mentre quello alla guida dell’auto è riuscito ad allontanarsi, per poi essere intercettato a via Foria da un'altra volante immediatamente allertata dalla centrale operativa. Gli agenti hanno accertato che i tre avevano appena svaligiato un appartamento. All'interno dei borsoni trasportati dall’ucraino e dal 27enne, i poliziotti hanno rinvenuto oggetti d’ingente valore in seguito restituiti all’ignara vittima. Gli autori inoltre erano muniti di spray sbloccante per serrature, di una chiave passe-partout e un cacciavite lasciato nell’abitazione. Tutto il materiale è stato sequestrato e i tre condotti presso il carcere di Poggioreale.