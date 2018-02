Ladri professionisti nella sede dell'Abc: il particolare "colpo" nella notte

Sono penetrati in una sede dell'acquedotto napoletano, per portare a termine un "colpo" singolare ma non senza valore: cassette degli attrezzi. Il furto è avvenuto la scorsa notte, in una sede Abc di via San Lazzaro, nel quartiere Vasto.

I ladri hanno portato a termine l'effrazione forzando il cancello principale. All'interno, hanno spostato le telecamere di sorveglianza per non farsi inquadrare, quindi hanno portato via le cassette contenute in cinque furgoni di servizio.

In via di quantificazione la portata economica del danno. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia.