Ruba portafogli ai pazienti in ospedale: denunciata

Una 27enne è stata denunciata per furto aggravato. E’ stata sorpresa a rubare un portafogli, la particolarità sta nel luogo scelto per perpetrare il furto: l’ospedale. E’ accaduto nel nosocomio Santa Maria della Pietà a Casoria. Ad incastrarla l’atteggiamento sospetto con il quale si aggirava tra le stanze dei reparti e un carabiniere libero dal servizio che era in ospedale per questioni personali.

E’ stato il militare, infatti, ad insospettirsi e a volerci vedere chiaro. Così ha bloccato la giovane scoprendo che poco prima aveva rubato il portafogli di un paziente. La 27enne, peraltro già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario