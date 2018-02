Ignazio La Russa: "Siamo pronti a difendere il gioielliere di Frattamaggiore"

"Ci pensiamo noi di Fratelli d'Italia a difendere il gioielliere di Napoli, se ha bisogno. Siamo pronti ad assisterlo con l'avvocato Piero Porciani". Lo ha detto Ignazio La Russa, candidato al Senato in Lombardia per FdI, durante una conferenza stampa a Milano, a proposito del caso di Luigi Corcione, proprietario di una gioielleria di Frattamaggiore, che ha ucciso uno dei rapinatori della banda che ha tentato il colpo nel suo negozio sabato scorso. L'uomo è accusato di omicidio colposo ma per La Russa è inaccettabile: "Secondo il magistrato il gioielliere ha ecceduto nella reazione. Siamo alla follia. Si pretende che una persona aggredita, che sta facendo una collutazione, abbia la lucidità di capire qual è il punto di non ritorno. L'eccesso colposo di legittima difesa è un reato che deve scomparire".