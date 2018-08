Panico al centro commerciale di Pompei, la direzione: "Inutile fuggi fuggi generale"

Minuti di panico, ieri, nel Centro commerciale 'La Cartiera' di Pompei. Una lite tra due persone ha scatenato il fuggi fuggi generale e indotto alla chiusura di diversi negozi, nonostante le rassicurazioni delle forze dell'ordine. "Due persone che hanno divelto i bidoni della differenziata (in foto) per provare a lanciarseli contro", ha rivelato a NapoliToday M.V., direttore di uno degli stores del centro commerciale. "E' scattato il panico generale, si parlava di attentati, di una possibile bomba".



La direzione del centro commerciale 'La Cartiera' ha inteso rilasciare una nota per rassicurare la clientela: "Informiamo la gentile clientela che all'interno del centro commerciale non vi è stato alcun caso di emergenza o pericolo. Un diverbio durato pochi minuti tra due clienti ha creato inutile panico e fuggi fuggi generale. Si comunica che la vigilanza e le forze dell'ordine sono prontamente intervenute per constatare l' accaduto facendo rientrare tutto nella normalità", scrivono dagli uffici del centro commerciale, attraverso i social.