A La7 in onda questa sera "La guerra in testa", reportage sulle 'baby gang'

Andrà in onda questa sera una nuova puntata del talk "Piazza Pulita", condotto su La 7 da Corrado Formigli. All'interno andrà in onda un reportage dal titolo "La guerra in testa". La redazione ha raccontato l'emergenza della criminalità giovanile a Napoli, tra le cosiddette 'baby gang'. Nel trailer che vi riproponiamo, si vedono ragazzini in piazza Bellini, al centro, rincorrersi e sfoderare pistole e coltelli. La madre di Arturo Puoti mostra la ferita al collo del figlio, poi le parole di un giovanissimo: "Ci vogliono uccidere, ma saremo noi a ucciderli". La puntata andrà in onda alle 21:10 questa sera.