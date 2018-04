L'associazione “Ué cap-Risveglio cittadino” compie cinque anni

L'associazione “Ué cap-Risveglio cittadino” compie 5 anni ed ha festeggiato l'evento proprio a piazza Municipio, in occasione della manifestazione contro il debito ingiusto, invitando i suoi soci, tra cui alcuni impegnati in prima persona nelle municipalità cittadine, al brindisi ed al taglio della torta. La scelta della location non è casuale, in quanto i volontari componenti l'associazione stessa, sono un gruppo di cittadini che nell'aprile del 2013 si è unito per dare voce, forza e sostegno all' amministrazione, di cui ha subito capito le novità apportate nel campo della tutela ambientale e della partecipazione aperta a tutti.

Ciò ha favorito soprattutto la collaborazione e l'organizzazione di opere, attività, momenti di riqualificazione dell'ambiente e della tutela della salute pubblica, sempre in sinergia con tutte le forze in campo. L' intento è sempre stato quello di dimostrare che basta minimo di impegno e di buona volontà per cambiare e migliorare le cose, e soprattutto per tutelare ciò che ci circonda. Numerose, infatti, le piccole ma significative opere di riqualificazione e tutela del verde, attuate nel corso degli anni, così come le manifestazioni di sensibilizzazione e di educazione ambientale o di utilità sociale, spesso al fianco di numerose altre associazioni cittadine, come l'intitolazione delle scale di piazza Roffredo Beneventano all'attore Massimo Troisi.