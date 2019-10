Koulibaly parla da capitano: "Voglio vincere con il Napoli"

Dal ritiro della sua nazionale ha parlato ai giornalisti Kalidou Koulibaly, raccontando anche i suoi obiettivi stagionali con la maglia del Napoli: "Vogliamo vincere lo scudetto battendo i migliori, anche se sarà più difficile perché tutti si sono rinforzati. La Juventus resta comunque la favorita. Noi dobbiamo migliorare per avvicinarci a loro".

"In Champions League", ha proseguito Koulibaly, "vogliamo qualificarci il prima possibile. Siamo dispiaciuti per la mancata vittoria a Genk ma anche questo è il calcio. Cessione? Sono abituato alle voci di mercato, ma ora il mio obiettivo è vincere con il Napoli, del resto non mi interessa".