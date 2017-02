Scampia, sorpreso a spacciare kobret: arrestato 40enne

E' stato colto in inflagrante mentre spacciava kobret a un tossicodipendente. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno fermato questa mattina a Scampia un 40enne mentre vendeva droga. Il cliente è stato identificato e segnalato alla prefettura. In seguito alle ispezioni del luogo in cui stava spacciando il malvivente, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 20 cilindretti di krobet e la somma di 30 euro. Lo spacciatore è stato condotto al carcere di Poggioreale.