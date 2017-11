Acerra, la Polizia sequestra il kit da viaggio dello spacciatore

Gli agenti del Commissariato di Polizia "Acerra", nell’ambito di predisposti servizi di controllo del territorio, contro lo spaccio di sostanza stupefacente, hanno effettuato delle perquisizioni in Corso Vittorio Emanuele.

Nell’ispezionare un terrazzino di copertura di uno stabile, dove erano ammassati dei cumuli di immondizia, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un kit da viaggio, composto da un borsello in pelle, al cui interno era custodita cocaina, pronta per essere tagliata e confezionata, un bilancino di precisione, un paio di forbicine, un cucchiaino in acciaio, una pila di riserva per il bilancino, bustine in cellophane, nonché tre pennarelli colorati, utili per diversificare le varie grammature delle dosi.

Sono in corso accertamenti circa il possessore della sostanza stupefacente sequestrata, da cui era possibile ricavare oltre 50 dosi.