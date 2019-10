Stazione centrale, arrivano anche a Napoli gli stalli kiss and ride

Dal 21 al 25 ottobre è prevista l’esecuzione dei lavori di pavimentazione stradale definitiva dell’intera piazza Garibaldi. I lavori consistono nella posa dello strato di usura definitivo ad elevate prestazioni e aderenza.

I lavori saranno eseguiti in orario notturno, dalle ore 22:00 alle 6:00, con l'assistenza della Polizia Locale. I lavori procederanno una corsia alla volta in modo da garantire sempre il transito veicolare. Continuano, nel frattempo, i lavori di completamento dell'asse viario antistante la stazione, da corso Lucci a corso Novara, comprendente anche un nuovo kiss&ride (stalli di sosta breve dove è possibile salutare per il tempo di "un bacio" coloro che arrivano o partono) per agevolare la fermata momentanea di veicoli senza intralciare il flusso di traffico.