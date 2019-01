Emergenza katana a Napoli: le sciabole giapponesi si diffondono a macchia d'olio

Gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato B.A., di 51 anni, responsabile dei reati di maltrattamenti, lesioni personali ed evasione. Stanotte i poliziotti sono intervenuti in un appartamento di via Antonio Toscano dove era in atto un’accesa lite. In particolare quando gli agenti sono entrati hanno visto l’uomo picchiare una delle figlie ma lo hanno immediatamente fermato. La casa si presentava totalmente a soqquadro.

Gli agenti hanno accertato che l’uomo aveva lasciato l’abitazione alcune ore prima violando il regime degli arresti domiciliari a cui si trovava sottoposto da diverso tempo, e, una volta rientrato, aveva cominciato ad aggredire i suoi familiari. Nel corso dell’intervento i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una Katana rinvenuto e due proiettili.