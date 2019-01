Kalashnikov e fucile a canne mozze in un casolare

Operazione Alto impatto nella frazione Scanzano di Castellammare di Stabia. Polizia e Guardia di finanza hanno perquisito 24 abitazioni. In un casolare di via Privati sono stati trovati un kalashnikov e un fucile a canne mozze. Sempre in via Privati, nella casa di un pluripregiudicato sono stati rinvenuti 100 grammi di cocaina soldi, un carabina ad aria compressa, un lanciarazzi e una balestra. Perquisita anche l'abitazione di un boss, dove gli agenti e i militari hanno scovato ingenti valori, ora finiti sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.