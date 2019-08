Juve-Napoli vietata ai campani, il club bianconero di Cercola: "Entreremo in 200"

I tifosi juventini del club di Cercola non sembrano preoccupati dal divieto pubblicato dal club bianconero che vieta la vendita libera ai nati o residenti in Campania. "Noi entreremo, saliremo in 200", spiega a NapoliToday uno dei responsabili del club. "Non c'è alcun problema", aggiunge, negando dunque ogni possibile intento discriminatorio nascosto dietro quel divieto - che dovrà essere comunque discusso nella riunione dell'Osservatorio in programma il 21 agosto.

"Duecento soci saranno in possesso di regolare biglietto", spiegano dal club Juventus di Cercola. "Il fatto è che da quest'anno per le partite in casa c'è bisogno della JCard, ex tessera del tifoso, per tutti. Rendiamo questa partita un avvenimento di sport e nulla più. Non esiste alcun problema", sottolineano. Intanto le polemiche sul divieto non si placano, con il Questore di Torino De Matteis che ha definito "discriminatoria" la scelta, dicendosi comunque fiducioso che l'Osservatorio non asseconderà il desiderio della Juventus.