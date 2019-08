Juventus-Napoli vietata ai campani, si prefigura battaglia legale

Il divieto di vendita di biglietti a "residenti in Campania o nati in Campania", emanato dalla Juventus in vista del prossimo Juve-Napoli, ha scatenato furibonde polemiche. Sui fatti è intervenuta la Questura torinese, di fatto smentendo il club bianconero, il noto giornalista Gad Lerner e lo Sportello comunale di Napoli che hanno definito la decisione 'discriminatoria e razzista'.

Un passo in avanti lo fa il noto avvocato partenopeo Erich Grimaldi, che attraverso il Quotidiano Napoli si dice pronto a "battaglie legali". "La decisione è discriminatoria e anticostituzionale", spiega l'avvocato Grimaldi. "Ho segnalato con urgenza la cosa alle autorità competenti, al Ministero degli Interni, al Prefetto di Torino, alla Figc, alla Lega Calcio e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - ufficio per lo Sport, affinché adottino ogni provvedimento contro questo comportamento, revocandone gli effetti. Mi riservo poi ulteriori tutele in ogni sede", conclude l'avvocato.