In ansia per Julija, montenegrina del Pallonetto Santa Lucia: le amiche indagano

Julija Jaksic, 38 anni, originaria del Montenegro, è scomparsa da Napoli, dal Pallonetto Santa Lucia, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 ottobre. Julija vive a Napoli da diciotto anni, e abita con la famiglia del suo ex compagno, da cui ha avuto un figlio. La sera di sabato 21 ottobre ha riferito alla ex cognata che sarebbe andata a ballare in un locale nei pressi di Piazza Principe Umberto, poche ore dopo ha chiamato il figlio per sapere se fosse rientrato a casa. Da quella telefonata nessuno ha più avuto notizie di Julija.

La notizia della scomparsa è arrivata anche sui canali nazionali grazie alla trasmissione RAI "Chi l'ha visto?". A cercare di ricostruire l'accaduto anche le amiche e le conoscenti di Julija, residenti nel Pallonetto di Santa Lucia. Pare che Julija si sia allontanata con J.C. un amico di origine maghrebine, dopo una scenata di gelosia a cui pare abbiano assistito alcune amiche della scomparsa. "Alcuni amici di J.C. ci hanno detto che l'uomo forse è tornato in Marocco e questo ci preoccupa", riferiscono alcune conoscenti di Julija all'Ansa. I parenti dell'ex compagno (napoletano) di Julija hanno sporto denuncia di scomparsa.

Al momento della scomparsa, secondo 'Chi l'ha visto?', Julija indossava un giubbino di pelle nero. È alta circa 175 centimetri, capelli biondi, occhi verdi. Sulla spalla destra ha un tatuaggio: la scritta "Zoran".