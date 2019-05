Lotta alla contraffazione, maxi-sequestro di joystick per videogiochi

I finanzieri del dipendente Gruppo di Torre Annunziata hanno rinvenuto e sequestrato, presso una società importatrice della provincia di Caserta, nonché in una sede di un’impresa distributrice di Napoli e in diversi punti vendita al dettaglio di Torre Annunziata e Pompei, quasi 5 mila "controller" contraffatti utilizzabili per le più diffuse console di videogiochi.

Nello specifico, i prodotti sottoposti a sequestro riportavano denominazioni ed indicazioni fraudolentemente alterate e riproducevano illecitamente la forma e il modello dei prodotti originali, perpetrando un’evidente contraffazione del marchio registrato dalle aziende multinazionali danneggiate.

La merce sottoposta a sequestro aveva un valore di mercato complessivo che si aggira attorno ai 120 mila euro. Gli 8 soggetti responsabili del reato di contraffazione sono stati segnalati alle competenti Autorità Giudiziarie.