Rilasciato lo street artist napoletano Jorit: tornerà a Quarto nelle prossime ore

È stato rilasciato Jorit, lo street artist napoletano arrestato ieri a Betlemme dalla polizia israeliana. Jorit, che stava disegnando il volto dell'attivista palestinese Ahed Tamimi (rilasciata proprio oggi) era accusato di danneggiamento della barriera di difesa. Caduta l'accusa di violazione di norme militari, nei confronti dello street artist sarebbe stato stato emesso un provvedimento che lo obbligherà a stare lontano dallo stato di Israele per dieci anni. Dovrebbe tornare nella sua Quarto (l'amministrazione comunale si era spesa in giornata per il suo rilascio) nelle prossime ore. È in buone condizioni di salute.



Oggi una sentita manifestazione in favore del rilascio dello street artist (noto a Napoli per il San Gennaro di Forcella e il Maradona di San Giovanni a Teduccio) si era tenuta in piazza Municipio. Per il rilascio di Jorit si era mosso anche il sindaco de Magistris, con un lungo post su facebook.