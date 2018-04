Brumotti torna a Napoli, Jorit contro l'inviato di Striscia: "Ci sentiamo offesi"

Con due post social l'inviato di Striscia Vittorio Brumotti ha "annunciato" il suo ritorno a Napoli dopo i servizi girati nelle piazze di spaccio del Parco Verde a Caivano e del Rione Traiano in città. Il secondo di questi post, una foto scattata con sullo sfondo il murale di Jorit dedicato a Maradona, ha scatenato però una dura risposta dell'artista.

"Non so più come dirlo #forzanapoli ! #napoli #italy #brumotti #maradona #diegoarmandomaradona", aveva scritto Brumotti. L'autore del murale (a San Giovanni a Teduccio), ha risposto così: "Questa persona che si autodefinisce star @brumottistar deve sapere che ci sentiamo offesi per questa foto. La sua battaglia giustizialista senza voler vedere le cause che portano a delinquere è contro tutto ciò che Diego ha fatto nella sua vita e noi nella nostra".

"#brumotti se mai stessi leggendo - continua lo street artist - sappi che non hai nemmeno un briciolo di dignita di un #RagazzoDiPeriferia e non lo avrai finché non iniziarai a parlare dei problemi che vive il popolo. I criminali sono coloro che causano la povertà non chi la subisce. Spero che cambierai se non dovessi farlo sappi che sei soltanto un #arrivista come tanti altri". "Guarda il dito e non la luna", conclude Jorit.

Reazioni molto diverse al post dell'artista, divise molto nettamente tra apprezzamenti e condanne.