Il sindaco di Quarto si mobilita per Jorit: lanciato un appello per il rilascio dello street-artist

L'amministrazione comunale di Quarto chiede il rilascio di Jorit Agoch, lo street artist residente nel comune flegreo e arrestato ieri a Betlemme, in Cisgiordania, mentre lavorava a un murale. Il sindaco di Quarto Antonio Sabino e il vicesindaco Giuseppe Martusciello sono in contatto con la Farnesina per seguire gli sviluppi della vicenda. Jorit, famoso per i suoi giganteschi murales a Napoli e nel mondo, aveva appena ritratto a Betlemme il volto di Ahed Tamini, attivista palestinese, ritenuto oltraggioso dalle autorità israeliane.



Oggi è in programma una manifestazione organizzata dall'ex Opg-Je so' pazzo, nei pressi di piazza Municipio, per chiedere "libertà per Jorit".