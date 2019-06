Dalla Spagna: "Adidas pronta a favorire il Napoli per portare James in azzurro"

Secondo l'autorevole quotidiano spagnolo Marca, il Napoli e lo staff di James Rodriguez (il potente agente Mendes) sarebbero arrivati a un accordo di massima. Lo stipendio dovrebbe aggirarsi sui 6,5 milioni. Il trasferimento sarebbe favorito anche da Adidas, sponsor del calciatore (che ha 90 milioni di followers): il marchio d'abbigliamento sportivo tedesco sarebbe disposto a versare nelle casse del Napoli il 20% dell'ingaggio di James. Uno scenario che aprirebbe poi a future collaborazioni più strette tra club partenopeo e Adidas.

Resta da superare solo il nodo Real Madrid, non esattamente un dettaglio. La dirigenza azzurra spinge per il prestito, anche biennale, con diritto di riscatto, mentre i blancos vogliono cash o almeno l'obbligo di riscatto. Le cifre: siamo tra i 45 e i 50 milioni di euro per il cartellino.