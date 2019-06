Cinquanta gradi nel treno bloccato per guasto, Codacons: "Ora indennizzo ai passeggeri"

Polemiche per i problemi che hanno coinvolto, ieri, un treno Ntv partito da Napoli e diretto a Torino.

L'Italo 9934 delle 12.23, infatti, è rimasto fermo circa due ore e mezza non lontano da Roma. Il Codacons chiede un risarcimento ai passeggeri che vada al di là del rimborso del biglietto, altrimenti minaccia cause in tribunale.

"Chiediamo a Ntv di riconoscere un indennizzo per tutti i viaggiatori del treno in questione, in relazione agli evidenti disagi subiti – spiega il presidente Carlo Rienzi – Rimborsare il costo del biglietto non è infatti sufficiente, considerato che durante lo stop l’aria condizionata nei vagoni non era funzionante e le temperature interne hanno toccato i 50 gradi, creando panico e malori tra i passeggeri. Invitiamo l’azienda ad aprire un tavolo con il Codacons per definire gli indennizzi e, se le nostre richieste non saranno accolte, ci rivolgeremo alle aule di giustizia”.