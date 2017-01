Turisti italiani bloccati in Turchia per la neve: ripresi i primi voli

Sono stati giorni difficili per decine di persone impossibilitate a rientrare a causa della Turkish Airlines, ferma per "condizioni atmosferiche negative. In queste ultime ore, però, è ripreso il traffico all'aeroporto Ataturk di Istanbul, rimasto bloccato dopo che la metropoli sul Bosforo è stata colpita dalla nevicata più intensa almeno dal 2009. Al momento, come confermano i tabelloni dello scalo, la Turkish Airlines è tornata ad operare diversi suoi voli, tra cui anche alcuni di quelli diretti in Italia, la cui permanenza forzata ha bloccato nello scalo centinaia di connazionali.

Questa mattina da Istanbul sono partiti due voli diretti a Napoli e Venezia, mentre è previsto nel primo pomeriggio il decollo di quelli per Roma e Milano, che resta tuttavia incerto visto che in città ha ripreso a nevicare e la visibilità risulta scarsa. I viaggiatori bloccati sono stati assistiti in queste ore dall'ambasciata ad Ankara insieme al consolato generale di Istanbul e a quello di Smirne.

Secondo le previsioni, le condizioni atmosferiche non miglioreranno in modo significativo fino a venerdì.