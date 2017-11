Canile in difficoltà a Licola, i ragazzi ciechi donano crocchette

L'iniziativa ha preso il nome, alquanto evocativo, di "Crocchetta day". Parliamo della lodevole giornata organizzata dall'Istituto professionale per ciechi e ipovedenti Colosimo (Napoli, via Santa Teresa degli Scalzi 36) e dal gruppo Verdi in Consiglio regionale (presente il consigliere Francesco Emilio Borrelli). I ragazzi dell'Istituto, coordinati dal responsabile Antonio Cafasso, hanno deciso di rifornire il Canile dei Quattrocento di Licola, in difficoltà anche perché il Comune di Napoli (proprietario di alcuni dei duecento cani ospitati) non sovvenziona quanto dovuto da mesi. Si tratta di un buono da duecento euro spendibile in un negozio di animali per acquistare cibo per sfamare i cani e di un sacco da cinque chili di crocchette. I ragazzi si sono recati a Licola per consegnare i doni e visitare il canile.

"Facciamo tutto questo", spiega uno dei ragazzi dell'Istituto, "perché da sempre abbiamo la passione per gli animali e tutti speriamo di poter avere, un giorno, un cane guida. Si potrebbe proporre al canile di organizzare corsi di addestramento, mirati alla formazione di nuovi cani guida, in modo da poter salvare alcuni cani e rendere migliore la nostra vita quotidiana". Nell'attraversare la strada il consigliere Borrelli ha notato alcune campane della raccolta differenziata che invadono le strisce pedonali che portano all'ingresso dell'Istituto, e ha deciso di sollecitare immediatamente l'ASIA per lo spostamento.