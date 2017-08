Domani i Nas al Loreto Mare per la morte di Antonio Scafuri

Domani mattina arriveranno i carabinieri dei Nas per effettuare una serie di controlli all'interno dei reparti dell'ospedale “Loreto Mare”. I militari ispezioneranno il nosocomio dopo la morte di Antonio Scafuri. Ad annunciarlo è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli in un nota stampa. «Daranno certamente un contributo sostanziale per fare chiarezza su quanto è successo ad Antonio Scafuri e dare risposte alle domande di giustizia avanzate dai familiari» ha dichiarato l'esponente dei Verdi.

L'esponente della Commissione Sanità ha visito l'ospedale insieme al direttore generale dell’Asl Napoli 1, Mario Forlenza, e al direttore sanitario della stessa Asl, Pasquale Faraone, ed ha incontrato i medici e Alfredo Pietroluongo, responsabile del pronto soccorso dell’ospedale napoletano. «La sanità campana è ricca di eccellenze e non può essere messa sempre in cattiva luce da chi, invece, non fa il suo dovere – ha continuato Borrelli per il quale – le mele marce vanno individuate e allontanate dal sistema sanitario regionale».