Befana a Torre Annunziata: isola pedonale lungo il corso

In occasione dell'arrivo dell'Epifania, l'amministrazione comunale di Torre Annunziata ha pensato ad una serie di eventi nel centro cittadino. Per farlo ha disposto ancora l’isola pedonale in corso Umberto I e torna anche l’animazione in occasione della serata d’attesa per l’arrivo della befana. Stop dunque, alla sosta di tutte le vetture dalle 16 alle 22 e completamente al transito delle auto, dalle 18 alle 22.

L'isola pedonale partirà dall’intersezione di via Gambardella fino all’intersezione con via Carlo Poerio e lungo il corso Vittorio Emanuele III, dall’intersezione di via Carlo Poerio all’intersezione di via Zuppetta. In quest’area interdetta alle auto saranno allestite le consuete bancarelle di dolciumi e giocattoli e la zona sarà vivacizzata dalla banda musicale della befana, dalle befane sui pattini, con i palloncini e comiche. A scherzare con i bambini ci saranno anche due mascotte giganti. Il mercato settimanale nei pressi dello stadio “Giraud”, infine, si terrà proprio la mattina dell'Epifania.