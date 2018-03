Pericolo Isis, perquisizioni in corso a Napoli

Un 23enne marocchino naturalizzato italiano, Elmahdi Halili, è stato arrestato a Torino con l'accusa di partecipazione all´associazione terroristica dello Stato Islamico. A riportare la notizia è TorinoToday. In queste ore sono in corso perquisizioni in diverse città del Nord e anche a Napoli: si cercano altre persone coinvolte nella campagna di radicalizzazione e proselitismo (condotta soprattutto sul web) verso l'estremismo islamico. Sono tredici le perquisizioni disposte. L'indagine che ha portato all'arresto di Halili risale a tre anni fa: l'uomo aveva scritto e pubblicato su internet diversi documenti che esaltavano l'Isis. Era stato condannato a due anni di reclusione con sospensione condizionale, ma in questi anni il suo percorso di radicalizzazione non si è mai interrotto. Anzi, nel tempoi Halili ha intensificato la sua attività.

INTERVISTA ALL'IMAM COZZOLINO: "A NAPOLI NESSUN RISCHIO"

Nel materiale confluito in archivio ci sono filmati di cruente operazioni condotte dall'Isis anche contro civili, le rivendicazioni degli attentati, i sermoni di Al-Awlaki, il 'predicatore dell'odio' che Halili considerava con un padre spirituale.