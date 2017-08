Isis, l'Imam napoletano Cozzolino: "A Napoli nessun rischio radicalizzazione"

"La comunità islamica a Napoli è ben integrata: sono napoletano e come me anche tanti musulmani vivono qui e si sentono napoletani. Crediamo che non ci sia il pericolo radicalizzazione proprio da noi: siamo attenti nel tenerli lontani". Così l'imam dellla Moschea di piazza Mercato Abdallah Massimo Cozzolino, che manda un messaggio di solidarietà alla città di Barcellona dopo l'attentato terroristico di giovedì scorso. "Napoli e il Mediterraneo stanno diventando, e in parte lo sono già, luoghi multiculturali. Dalla comunità islamica di Napoli lanciamo un messaggio di pace e serena convivenza, convinti che la coesistenza tra i popoli sia possibile".