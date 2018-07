Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha espulso, per motivi di sicurezza dello Stato, un 31enne tunisino ritenuto "pericoloso per la sua contiguità ad ambienti dell'estremismo islamico". Indagato per le frequentazioni di connazionali, a loro volta espulsi nei mesi scorsi per motivi di sicurezza dello Stato, l'uomo era presente sui social media, dove faceva attività di proselitismo. Il 31enne, sospettato di aver combattuto in una formazione jihadista operante in Libia, è stato rintracciato a Napoli e riportato a Tunisi con volo diretto. Con il provvedimento di oggi, salgono a 300 le espulsioni con accompagnamento alla frontiera eseguite dal gennaio 2015, di cui 63 nel 2018.