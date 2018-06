Affiliato all'Isis arrestato a Napoli: "Mimava esplosioni e raffiche di mitra"

Si trovava in un CARA (Centro per l'Accoglienza di Richiedenti Asilo) in Puglia Sillah Osman, il 34enne del Gambia arrestato a Napoli perché ritenuto affiliato all'Isis e pronto a compiere attentati di matrice terroristica. Sillah era partito dal Gambia alla volta della Libia, insieme al 22enne Alagie Touray, già arrestato ad aprile. Insieme avevano partecipato a un addestramento militare in un campo mobile dove si formano i futuri soldati o kamikaze del Daesh. Nel dicembre del 2016 erano saliti su un barcone diretto in Italia ed erano arrivati sulle coste siciliane, a Messina. I due erano riusciti a progettare insieme un atto terrostico in Europa, presumibilmente in Francia oppure in Spagna.

IL PROFILO DI SILLAH - Sillah, di cui gli inquirenti tracciano il profilo di una persona "fragile psicologicamente, un soggetto borderline" che nella stanza del Centro in cui era accolto si era trovato spesso a far finta di usare armi, compresi mitra, con cui inscenava attacchi, mimava scene di esplosioni o di cambattimenti. Era lo stesso Sillah a esternare la sua fidelizzazione all'Isis: nelle intercettazioni raccolte, il gambiano al telefono con la moglie si definisce "un soldato di Dio".