Grandi pulizie sulle spiagge, Ischia si prepara alla stagione turistica

Dalla Pagoda alla spiaggia di San Pietro, dal Lido al “Muro Rotto”, fino alla Corteglia, a Ischia Ponte: con l’approssimarsi della stagione turistica, Ischia ripulisce i suoi arenili.

Una vasta operazione, con la regia del comune isolano e di IschiAmbiente, l’azienda che si occupa di nettezza urbana, ha preso il via nei giorni scorsi e garantirà, entro la prima settimana di aprile, un nuovo volto alle spiagge libere del territorio, anche grazie al contributo di due aziende esterne, specializzate nella raccolta dei rifiuti sugli arenili.

Posidonia trascinata dalle mareggiate, plastica, rifiuti ingombranti, persino il relitto di un natante (sulla cui proprietà il Comune ha avviato un’indagine): le fasi di pulizia, avviate proprio alla Pagoda, rispondono anche alle indicazioni della Guardia Costiera di Ischia.

"Si tratta di una operazione importante – spiega il sindaco di Ischia, Giosi Ferrandino - che ci consentirà, in concomitanza con l’inizio ufficiale della stagione turistica, di mostrare ai nostri turisti spiagge accoglienti e pulite, esaltando la bellezza dei nostri paesaggi".

Al contempo, il Comune di Ischia ha ricordato agli operatori balneari l’obbligo di provvedere, come da regolamento, alla pulizia dei tratti di arenile in concessione: mercoledì 29 marzo alle 16 è in programma un incontro con una loro rappresentanza nella sede del consiglio comunale di Ischia, in via Iasolino. Tra i punti all’ordine del giorno, come anticipa l’assessore alla risorsa mare, Carmen Criscuolo, anche eventuali migliorie alla raccolta dei rifiuti nelle spiagge durante la stagione balneare.