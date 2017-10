Nube di zolfo su Ischia: residenti preoccupati

Paura ad Ischia per una nube di zolfo segnalata dai residenti. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, l'odore acre è stato avvertito in maniera lampante in alcuni paesi isolani. In un primo momento si era pensato anche ad un possibile terremoto, subito smentito.

Per il luminare, Giuseppe Luongo, contattato dal vicesindaco di Forio, Gianni Matarese in un’area vulcanica con manifestazioni idrotermali molto estese come Ischia, l’odore di zolfo non è un evento eccezionale e può essere favorito dai venti.