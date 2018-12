Ischia, 19enne alla guida con un tasso alcolemico elevatissimo

Un servizio di controllo del territorio, effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Ischia, ha consentito di denunciare in stato di libertà un 19enne di Forio sorpreso alla guida di una vettura con un tasso alcolemico nel sangue pari quasi a tre volte il massimo consentito.

E' inoltre al vaglio la posizione del legale rappresentante e del gestore di fatto della ruota panoramica installata in piazza Marina di Casamicciola sui quali si ipotizza l’inosservanza di provvedimenti dell’autorità atteso che non hanno osservato il divieto d’uso della ruota imposto il 12 dicembre.