Barbara d’Urso ricorda Isabella Biagini: “Rarissimo incontrare donne come te”

Sono ore tristi per Barbara d’Urso. La conduttrice napoletana, infatti, è rimasta particolarmente toccata dalla morte di Isabella Biagini, la nota attrice scomparsa all’età di 74 anni, che negli ultimi anni era stata spesso protagonista di Domenica Live.

La d’Urso si era occupata a lungo della vicenda della Biagini, colpita prima dall’incendio dell’abitazione in cui viveva a Roma e poi da un’ischemia.

“È rarissimo nella vita incontrare donne come te: autoironiche, pungenti, intelligenti, guerriere. Sei nata artista e lo sei stata per tutta la vita. Mi chiamavi Barbarà... E dicevi che mi guardavi in tv mentre stiravi.... Ora abbraccerai la tua amatissima figlia Monica.... Buon viaggio Isabella!”, ha scritto la conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio Cinque in un messaggio su Instagram.