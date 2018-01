Raccolta fondi per Isaac, nato prematuro a 25 settimane: "Ha bisogno di essere operato"

"Sono Isaac, sono un bimbo italiano nato nel 2014 a sole 25 settimane di gestazione, ora ho 3 anni e mezzo ho tanta voglia di stare bene, di poter andare all’asilo con i miei amici senza troppa paura delle infezioni, sogno di poter fare una vacanza con la mia mamma, il mio papà, il mio gemellino e il mio cane Arya senza dover sempre pensare di avere un buon ospedale vicino, ma per fare tutto questo devo ancora superare delle tappe importanti per la mia salute, fra cui uno o più interventi presso un centro specializzato sulle vie aeree fuori dal mio paese e poi altri controlli che mi permetteranno di arrivare a respirare in autonomia". Ha commosso tutti la storia di Isaac nato prematuro a poco più di 6 mesi. Alla nascita pesava 560 grammi, mentre il gemello 775 grammi. Il piccolo ha una stenosi laringea e una paralisi delle corde vocali e nonostante gli interventi già effettuati a Milano. le sue condizioni restano critiche. La mamma, durante il parto, ha avuto un arresto cardiaco.

Nei lunghi mesi di terapia Isaac ha subito un intervento al cuore e uno agli occhi. Dopo 6 mesi di attesa è stato possibile trasferirlo a casa dai propri genitori, dove è stata allestita una piccola Tin ad hoc per consentirgli di sopravvivere. Con il tempo grazie all'aiuto dei terapisti ha imparato a correre e sta migliorando anche nel linguaggio.

"Isaac è migliorato sensibilmente, sia dal punto di vista alimentare, perché ha iniziato a mangiare via bocca e sia dal punto di vista del linguaggio perché ha iniziato a parlare e piano piano a strutturare frasi e a raccontare cose. E' un bimbo molto coraggioso", ha spiegato a NapoliToday Elena Paesano, logopedista napoletana che segue da 2 anni il bambino.

Raccolta fondi

Isaac a settembre ha iniziato l'asilo. Il 23 dicembre il bimbo e il suo gemello sono stati ricoverati per polmonite, passando Natale e Capodanno in ospedale. Le sue condizioni sono migliorate il 2 gennaio, per poi peggiorare successivamente. L'unica speranza per Isaac è il trasferimento in Svizzera dove dovrebbe essere sottoposto ad una serie di interventi di larigoplastica molto costosi. Per tale ragione i genitori hanno aperto una campagna di crowdfunding dove chiedono un aiuto economico per salvare il proprio figlio.