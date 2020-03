Una raccolta fondi per celebrare i funerali di Irina, la 39enne picchiata a morte dal marito

Ha voluto lanciare una raccolta fondi per celebrare le esequie della figlia. La madre di Irina, la 39enne deceduta all'ospedale Pellegrini di Napoli - proprio durante la tragica notte della morte del 15enne Ugo Russo, in seguito alla quale il pronto soccorso fu parzialmente sfasciato da amici e familiari - ha deciso di chiedere aiuto a tutti per i funerali della figlia. La donna è morta per le ferite riportate in seguito a un pestaggio da parte del marito che le ha causato una emorragia addominale.

Irina ha lasciato tre figli di 16, 13 e 7 anni.