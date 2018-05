Pub a fuoco al centro storico: le prime ipotesi

Cominciano a circolare le prime ipotesi riguardo l'incendio del pub “Il Viaggiatore” di via Cisterna dell'Olio. Il locale del centro storico di Napoli è stato colpito ieri pomeriggio da un rogo che ha provocato diversi danni. Dai primi accertamenti sembra che il difetto che abbia provocato l'incendio si sia verificato all'interno del vano cucine. In particolare potrebbe essere stato un cortocircuito ad aver dato il via alle fiamme.

Serviranno alcuni giorni ai proprietari per far ripartire l'attività mentre sembra non abbia subito danni significativi l'appartamento sovrastante anche se sono in corso le verifiche a tutti gli impianti. La certezza sull'andamento dei fatti resta comunque ad appannaggio dei vigili del fuoco che dovranno stilare una relazione sulle origini del rogo.