Persone scomparse, nessuna notizia di Iolanda: "Aiutateci a ritrovarla"

Sono trascorsi, ormai, cinque giorni dalla scomparsa di Iannaco Iolanda e, della donna 76enne, ancora non si hanno notizie. La famiglia sta vivendo ore di autentico terrore e i numerosi appelli, fino a questo momento, sono sistematicamente caduti nel vuoto.

L'ultimo avvistamento è stato effettuato a Licola, dove la donna risiedeva: un carabiniere del luogo l'ha vista in vestaglia proprio davanti alla sua abitazione la mattina del 9 dicembre. Rossella, la nipote della donna, ha dichiarato a NapoliToday: "Mia zia è scomparsa da Licola nella mattinata di sabato e, da quel momento, non abbiamo più avuto suo notizie. Ci sono state pochissime segnalazioni e, tutte, si sono rivelate errate. Siamo tremendamente preoccupati perché mia zia ha bisogno di essere aiutata e, saperla sola chissà dove, è un peso enorme. Vi prego, aiutateci a ritrovarla". Iolanda Iannaco con le sue possibilità, debole e non autosufficiente, non può essere andata troppo lontano. Chiunque la vedesse è pregato di contattare immediatamente i carabinieri o il fratello Giuseppe al numero 3285807183.