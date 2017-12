“Diceva sempre che voleva andare al Vomero”: Iolanda è scomparsa, familiari in allarme

Iolanda Iannaco, 75 anni, è scomparsa dalla mattina di sabato scorso 9 dicembre. La donna, che vive da sola in un appartamento nella zona di Licola Mare a Pozzuoli, non era in casa quando è arrivata la persona che abitualmente si reca presso il suo appartamento per assisterla.

Da allora di Iolanda non si hanno più notizie e la famiglia è in allarme. La donna, che non ha con sé documenti né cellulare, ha bisogno di farmaci. Alta 1 metro e 65, ha capelli castani e occhi biondi. Era vestita con una giacca leggera, forse una vestaglia, un maglione grigio, jeans, e pantofole. Del caso si sta occupando anche la trasmissione Chi l'ha visto?: la figlia nel suo appello ha spiegato che “diceva sempre che voleva andare al Vomero”, affermazione che potrebbe dare qualche indizio per le ricerche.