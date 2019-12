Ioia garante dei detenuti, de Magistris risponde a Salvini: "Ho scelto bene"

Non tarda la risposta di Luigi de Magistris alle ultime stoccate frontali di Matteo Salvini lanciate oggi subito dopo la sua visita al Carcere di Poggioreale per incontrare gli agenti e il personale amministrativo. "Dico grazie pubblicamente a Salvini. Dopo le sue levate di scudi di Salvini sono sempre più convinto di fare bene" questa è la replica del sindaco durante la presentazione al Maschio Angioino per l'apertura della mostra Almanacco Napoli di Pizzi Cannella.

Alle critiche fatte dal leader della Lega riguardo la decisione del Comune di nominare come garante dei detenuti Pietro Ioia, l'ex detenuto che da anni si occupa di denunciare presunti abusi nei tre istituti penitenziari cittadini, de Magistris dichiara: "Non avrebbe avuto senso nominare un magistrato o altri responsabili che sovraintendono le carceri. Probabilmente se Ioia non avesse fatto la richiesta avrei nominato un medico o un altro professionista. Mi ha colpito il suo desiderio di fare da garante e chi, meglio di lui che è stato in carcere, può essere idoneo? Lui ha sbagliato e racconta i suoi sbagli. È il testimone migliore per fare da ponte tra il mondo di dentro le carceri e chi sta fuori. È una persona che andrà valutata per come opererà".

Sulle dichiarazioni rilasciate stamane da Salvini aggiunge "Trovo vergognoso che un ex ministro dell'interno si rechi nel carcere a fare un comizio sull'argomento. È un uomo che per un periodo ha indossato indegnamente la giubba della Polizia di Stato come se fosse il Capo della Polizia, cosa che non era. Più abbiamo questi attacchi e queste critiche più non ho dubbi che Pietro Ioia sia la scelta migliore".