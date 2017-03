"Invito il sindaco di Cantù a nostre spese a vedere Napoli. Siamo pronti a offrirgli aereo, albergo e ristorante per mostrargli le bellezze, per fargli conoscere le nostre eccellenze imprenditoriali e per vivere tra la gente, per strada, la nostra realtà". Così il presidente di Confesercenti Napoli e Campania, Vincenzo Schiavo, entrando nella polemica suscitata dalle parole di Claudio Bizzozero su Napoli.

"Il sindaco così capirà che siamo molto più efficienti della città che lui guida, certamente imparerà qualcosa. Venendo a Napoli Bizzozero potrà percepire che ci sono le nostre imprese che sono leader in Italia nel campo della moda, dell'arte, dell'ingegneria e del comparto alimentare. Capirà da vicino che nel turismo abbiamo il 90% di riempimento alberghiero. Le nostre imprese si confrontano senza problemi e senza soggezione con quelle della grandi città europee, da Parigi a Barcellona, da Madrid a Berlino. Non credo che il confronto con Cantù possa intimorirci. Offro al sindaco un momento di formazione gratuita. E sono pronto a apprendere qualcosa di nuovo da Cantù, nel caso in cui mi invitasse a farlo", ha concluso Schiavo.