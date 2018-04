Investono una ragazza: passeggero bloccato dai testimoni

Dopo aver investito una ragazza, hanno tentato la fuga a piedi, non pensando a soccorrere la vittima. Uno dei due è stato fermato dai testimoni dell'incidente. È successo sul lungomare di Castellammare di Stabia. Due giovani a bordo di uno scooter hanno investito una loro coetanea lungo corso Garibaldi. Poco dopo le 20, la giovanissima è stata travolta dal motorino.

Sia il conducente che il passeggero hanno lasciato lì lo scooter ed hanno tentato la fuga a piedi noncuranti della vittima. Il primo è riuscito a scappare mentre il secondo è stato fermato da alcune persone che avevano assistito all'incidente. La ragazzina è stata portata al vicino ospedale stabiese. Le è stata riscontrata una lussazione ad una spalla ma le sue condizioni sono subito parse non gravi. Il giovane fermato è stato condotto in caserma dagli agenti della polizia municipale mentre si cerca il conducente dello scooter che rischia una denuncia per omissione di soccorso.