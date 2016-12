Attraversa la strada, un pirata lo travolge e riduce in fin di vita

Attraversava la strada, quando uno scooter l'ha travolto riducendolo in fin di vita. Adesso, un 63enne di Quarto, lotta tra la vita e la morte nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

A raccontare la sua vicenda è il Mattino: l'uomo stava attraversando in via Gandhi a Pozzuoli, poi la tragedia. Il conducente del mezzo è fuggito via, facendo perdere le proprie tracce.

“Chiediamo che vengano rintracciati i colpevoli di questo incidente – è l'appello dei figli del 63enne – invece di soccorrerlo, lo hanno lasciato sulla strada e sono fuggiti”.

Si indaga alla ricerca del pirata della strada.