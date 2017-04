Bambino in bici investito da un’auto: paura a Giugliano

Tanto spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza, per un bimbo di circa 10 anni ieri protagonista di un incidente a Giugliano. Il piccolo, mentre era in bici in via San Tommaso, è stato travolto da un'utilitaria. A darne notizia TeleClubItalia.

La vettura era guidata da una ragazza, che si è immediatamente fermata per prestare soccorso al bambino. Giunta un'ambulanza del 118, la vittima è stata portata al Santobono di Napoli.

Nell'incidente pare sia rimasto coinvolto anche un motociclo: la polizia municipale di Giugliano indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.