Paura in strada, madre travolta da un pirata mentre sistema il figlio in auto

Drammatico incidente, ieri, su via Armando Diaz ad Acerra. Davanti a numerosi testimoni una giovane mamma di Maddaloni è stata travolta da un’auto mentre sistemava il figlio sul seggiolino della sua vettura. A darne notizia è IlMeridiano.

La donna era fuori dall’abitacolo quando è stata travolta. L'impatto si è rivelato particolarmente violento, con la vittima caduta sull'asfalto. Mentre il pirata si è allontanato facendo perdere le proprie tracce, la donna è stata trasportata al Cardarelli: è in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

È caccia all'investitore. Le forze dell'ordine stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate in zona.