Anziana investita da un pirata mentre attraversa: è grave

Momenti drammatici in via XX Settembre, a San Giuseppe Vesuviano. Come riportato dal Fatto Vesuviano, intorno alle 14.30 un’anziana è stata investita da un furgone mentre attraversava la strada. Il conducente del mezzo pare non si sia fermato a prestare soccorso alla donna, rimasta esanime a terra.

Secondo alcune testimonianze, avrebbe perso molto sangue. Aiutata da alcuni passanti, è stata trasportata in ospedale. Sembra versi in gravi condizioni.