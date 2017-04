Investe un bambino in bici e si dà alla fuga: è 'caccia' al centauro

Nella serata di ieri a Torre Annunziata, un bambino di 4 anni in sella ad una bicicletta è stato investito da uno scooter, per cause ancora in corso di accertamento.

Il conducente del motociclo si è allontanato senza prestare soccorso.

I medici dell’ospedale di Boscotrecase hanno diagnosticato al piccolo una ferita lacero contusa al sopracciglio sinistro e ferite al volto, trasferendolo all’ospedale Santobono di Napoli dove il bimbo è in osservazione, ma non in pericolo di vita.

I Carabinieri stanno ora indagando per identificare l’investitore.