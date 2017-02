Investe un anziano e fugge invece di soccorrerlo: denunciato 45enne

I Carabinieri della tenenza di Caivano hanno denunciato in stato di libertà un 45enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, che la sera del 19 febbraio, percorrendo Corso Umberto I alla guida di un motociclo, aveva perso il controllo del mezzo investendo un 72enne del luogo, che a causa dell’incidente è stato ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli in prognosi riservata.

Dopo l’investimento e la caduta, il 45enne non si era fermato a soccorrere l’anziano e si era dato alla fuga, venendo poi rintracciato dagli operanti all’ospedale San Giovanni Di Dio di Frattamaggiore, dove si era recato per farsi curare lesioni varie riportate nella caduta.

La moto è stata rinvenuta e sequestrata.